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В ОП предложили удваивать фиксированную часть страховой пенсии с 70 лет

В ОП предложили удваивать фиксированную часть страховой пенсии с 70 лет

В России предложили удваивать фиксированную выплату к пенсии с 70 лет, а не с 80. Инициатива направлена на дополнительную финансовую поддержку пожилых людей, расходы которых на здоровье увеличиваются с возрастом.

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