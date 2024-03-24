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Общественная служба новостей

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ВС РФ уничтожили РСЗО Vampire и Mars в Харьковской области

ВС РФ уничтожили РСЗО Vampire и Mars в Харьковской области

На брифинге Министерства обороны России официальный представитель генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы успешно уничтожили две реактивных системы залпового огня Вооружённых сил Украины в Харьковской области.

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