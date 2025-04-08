В Финляндии призвали Трампа потребовать от Зеленского уйти в отставку

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен считает, что глава Белого дома Дональд Трамп должен призвать Владимира Зеленского уйти в отставку ради урегулирования конфликта на Украине.
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