В Госдуме назвали единственный вариант удваивания пенсии на 10 лет раньшеПереносить удвоение фиксированной части пенсионных выплат с 80 на 70 лет нецелесообразно, так как в этом возрасте люди еще готовы работать.
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