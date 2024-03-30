МВД России внесены изменения в ведомственный приказ, регламентирующий порядок проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений

«С 1 апреля текущего года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений.