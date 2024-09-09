Алаудинов: ВС РФ в Курской области за сутки уничтожили танк и другую технику ВСУ

Командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в Telegram-канале, что российские военные за сутки на Суджанском направлении в Курской области уничтожили один танк и другую украинскую технику.
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