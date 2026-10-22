ГЕРОФАРМ и сеть фитнес‑клубов запускают федеральный проект «Здоровый вес». Это первый в России формат партнёрства фармпроизводителя и фитнес‑сообщества, цель которого — сделать научно обоснованные подходы к снижению веса общедоступными и понятными.
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