ГЕРОФАРМ и сеть фитнес‑клубов запускают федеральный проект «Здоровый вес». Это первый в России формат партнёрства фармпроизводителя и фитнес‑сообщества, цель которого — сделать научно обоснованные подходы к снижению веса общедоступными и понятными.