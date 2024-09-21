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Российский атом пробивает европейские санкции

Российский атом пробивает европейские санкции

Фото: Rosatom/Global Look Press Текст: Кирилл Аверьянов Вчера 765 прочитали Болгария, ставшая в последние годы одним из самых суровых исполнителей санкций против России, внезапно ввела весьма примечательное исключение.

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