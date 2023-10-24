ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В Израиле началась забастовка с требованием к Нетаньяху признать поражение от Палестины.
В Израиле начались забастовки. Евреи требуют капитуляции перед Палестиной
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Mark Kapustin
🤣 раздался петушиный всхлип из выгребной ямы,видимо твоя маманя не только слила тебя в помойку, но и голову тебе тазиком сплющила🤣. Да кстати, мне насрать как на тебя , так и на твои нервы. И ещё, ты посты свои не удаляй, Следственному Комитету , будут очень интересны твои высеры, в связи с разжиганием межнациональной розни . 282 УК. РФ никто не отменял. Может тебя и в новостях покажут, в полосатой робе 🤣
Ответить
2 д.
Mark Kapustin
Перед кем капитулировать, перед этими тварями!
Ответить
1 д.
Mark Kapustin
Все съёмки самих хамасовцев, убивают своих же за попытку выйти в безопасную зону.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии