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В Израиле начались забастовки. Евреи требуют капитуляции перед Палестиной

В Израиле начались забастовки. Евреи требуют капитуляции перед Палестиной

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  В Израиле началась забастовка с требованием к Нетаньяху признать поражение от Палестины.

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Комментарии
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Mark Kapustin
🤣 раздался петушиный всхлип из выгребной ямы,видимо твоя маманя не только слила тебя в помойку, но и голову тебе  тазиком сплющила🤣. Да кстати, мне насрать как на тебя , так и на твои нервы.     И ещё, ты посты свои не удаляй, Следственному Комитету , будут очень интересны твои высеры, в связи с разжиганием межнациональной розни .     282 УК. РФ никто не отменял.                           Может тебя и в новостях покажут, в полосатой робе 🤣
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2 д.
Mark Kapustin
Перед кем капитулировать, перед этими тварями!
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1 д.
Mark Kapustin
Все съёмки самих хамасовцев, убивают своих же за попытку выйти в безопасную зону.
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1 д.

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