В Израиле начались забастовки. Евреи требуют капитуляции перед Палестиной

Mark Kapustin

🤣 раздался петушиный всхлип из выгребной ямы,видимо твоя маманя не только слила тебя в помойку, но и голову тебе тазиком сплющила🤣. Да кстати, мне насрать как на тебя , так и на твои нервы. И ещё, ты посты свои не удаляй, Следственному Комитету , будут очень интересны твои высеры, в связи с разжиганием межнациональной розни . 282 УК. РФ никто не отменял. Может тебя и в новостях покажут, в полосатой робе 🤣