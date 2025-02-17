Одна деталь в джинсах певицы Ланы Дель Рей привлекла внимание фанатов

Одна деталь в наряде американской певицы Ланы Дель Рей привлекла внимание фанатов. Снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).