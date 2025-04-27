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Боевики украинских нацбатальонов при отступлении убивают всех без разбора

Боевики украинских нацбатальонов при отступлении убивают всех без разбора

Российский военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Махатма выступил с заявлением, что украинские нацбатальоны при отступлении из населенных пунктов убивают всех, не разбираясь.

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