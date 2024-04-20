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Путин поздравил муниципальное сообщество РФ с Днем местного самоуправления

Путин поздравил муниципальное сообщество РФ с Днем местного самоуправления

Global Look Press/Kremlin Pool Президент России Владимир Путин поздравил с Днем местного самоуправления представителей российского муниципального сообщества, сообщил в воскресенье, 21 апреля, официальный сайт главы государства.

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