Пенсионеры вытесняют молодую аудиторию в TikTok

Пользователи старше 55 лет — единственная аудитория TikTok (12+) с растущим трафиком. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав с помощью инструментов BigData изменения в мобильном трафике соцсети за 10 месяцев этого года.
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