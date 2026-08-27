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ТАСС

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Герасимов проверил ход выполнение боевых задач бойцами Южной группировки

Герасимов проверил ход выполнение боевых задач бойцами Южной группировки

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач военнослужащими Южной группировки, заслушал доклад командующего и отметил достижения группировки в освобождении ДНР.

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