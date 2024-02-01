Переселенцам помогут с жильём и работой в Нуринском районе

Переселенцев готовы принять в сельском округе Жараспай Нуринского района. Им обещают жильё и работу. Сельский округ Жараспай находится в 220 километрах от Караганды, 150 километрах от столицы и 60 километрах от посёлка Нура – административного центра района, передает gov.
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