Переселенцам помогут с жильём и работой в Нуринском районе

Переселенцев готовы принять в сельском округе Жараспай Нуринского района. Им обещают жильё и работу. Сельский округ Жараспай находится в 220 километрах от Караганды, 150 километрах от столицы и 60 километрах от посёлка Нура – административного центра района, передает gov.