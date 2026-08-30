В Симферополе при тушении пожара в девятиэтажке обнаружено тело мужчины

В Симферополе днем в воскресенье произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Беспалова. Сигнал о сильном задымлении с верхних этажей поступил экстренным службам около полудня — тревога была зафиксирована в 12:15.
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