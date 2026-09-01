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Царьград

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Плёнка из сейфа: NYT опубликовала ранее неизвестные кадры теракта 11 сентября

Плёнка из сейфа: NYT опубликовала ранее неизвестные кадры теракта 11 сентября

Девушка сняла на видео горящие башни-близнецы с пожарной лестницы, когда покидала квартиру. А потом не прикасалась к записи почти четверть века.

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