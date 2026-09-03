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Пятый канал

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Шутка или травля? Что делать, если одноклассники дразнят ребенка в школе

Шутка или травля? Что делать, если одноклассники дразнят ребенка в школе

Ситуация, когда ребенка дразнят в школе, может стать серьезным испытанием и для самого школьника, и для родителей.

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