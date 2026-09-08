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В подмосковном парке «Патриот» стартовал III Международный технологический конгресс

В подмосковном парке «Патриот» стартовал III Международный технологический конгресс

В парке «Патриот» начал работу III Международный технологический конгресс. Мероприятие проходит с 8 по 10 сентября и посвящено развитию передовых технологий, автономных систем, искусственного интеллекта, робототехники и цифровой безопасности.

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