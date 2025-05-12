Российские военные применили против ВСУ новый FPV-дрон-трансформер «Вобла»

Вооружённые силы РФ применили против ВСУ новый дрон-трансформер «Вобла», работающий по технологии FPV (управление оператором от первого лица), сообщили бойцы полевой лаборатории беспилотных летательных аппаратов, которые разработали это устройство.
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