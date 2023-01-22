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Замминистра инфраструктуры Украины грозит колония за взятку в 400 тыс. долларов

Замминистра инфраструктуры Украины грозит колония за взятку в 400 тыс. долларов

На Украине фигурантом уголовного дела стал и. о. министра инфраструктуры Василий Лозинский. Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило чиновника в получении взятки, размер которой составляет 400 тысяч долларов, рассказали в ведомстве.

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