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В генплане Сочи учли возведение железной дороги Адлер-Черкесск-Кисловодск

В генплане Сочи учли возведение железной дороги Адлер-Черкесск-Кисловодск

В генеральном плане Сочи учли строительство железнодорожной дороги Адлер — Черкесск — Кисловодск. Об этом РИА Новости сообщила специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ) по транспортному планированию в проекте данного плана Елена Павленко.

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