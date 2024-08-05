В генплане Сочи учли возведение железной дороги Адлер-Черкесск-Кисловодск

В генеральном плане Сочи учли строительство железнодорожной дороги Адлер — Черкесск — Кисловодск. Об этом РИА Новости сообщила специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ) по транспортному планированию в проекте данного плана Елена Павленко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии