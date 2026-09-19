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Татар-информ

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Супруги Петровы из Буинского района пришли на выборы в национальных костюмах

Супруги Петровы из Буинского района пришли на выборы в национальных костюмах

Жители деревни Чувашские Кищаки Буинского района Тамара и Федор Петровы пришли на избирательный участок в чувашских национальных костюмах.

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