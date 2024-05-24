"Известия": жена замглавы Генштаба Шамарина считает, что его подставили

Александр Лагуткин

Ну и "серпентарий" этот клан Шойгу в МО!!! Одну "змею" за хвост потянули, а там целый сцепившийся клубок этой заразы, которая наживается на крови и жизнях наших мужиков на фронте. И ни один пока ещё не освобожден от занимаемой должности и не уволен из армии. Правда штатная соска - Китаева вовремя "ноги сделала", да ещё "главбух всея армия" сбежала. Ну, этой отвечать по любому придется. Пусть эти упыри теперь объясняют, почему по документам за громадные деньги обычные дрова якобы везли с Кавказа в дальневосточные округа для отопления гарнизонов. Т.е. с голых гор за 9-10 тысяч километров якобы везли в самую таежную глушь, где от этих дров пройти трудно. Как вместо нормальных бронежилетов для войск закупались дерьмовые, а на "скроенные" деньги упыри приобретали себе участки земли в Подмосковье! Вот каких ловких лампасников Шойгу воспитал! Один даже в список миллиардеров ФОРБС умудрился попасть! Ещё целый взвод молодых теток в генеральских погонах организовали в МО себе для обслуги. И всё это в воюющей стране, в которую с фронта идёт поток цинковых гробов с погибшими защитниками России, а в госпиталях полно раненых и ставших инвалидами российских мужиков. Блядь, да где же расстрельные команды для этих упырей-предателей!? Дай Бог сил, мужества и возможностей Бастрыкину и главному прокурору хоть немного проредить это сволочное гнездо казнокрадов и врагов народа!