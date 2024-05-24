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"Известия": жена замглавы Генштаба Шамарина считает, что его подставили

"Известия": жена замглавы Генштаба Шамарина считает, что его подставили

Жена начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина Елизавета Шамарина полагает, что ее арестованного по обвинению в получении взятки мужа подставили.

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Комментарии
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Виктор zz
Дали в долг 36 млн? Причем, сам он об этом не просил! Глупее отмазки я еще не видел.
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17 час.
Александр Семенов
Глупее будет, если дали в долг 136 млн. на тех же условиях.
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14 час.
Александр Лагуткин
Ну и &quot;серпентарий&quot; этот клан Шойгу в МО!!! Одну &quot;змею&quot; за хвост потянули, а там целый сцепившийся клубок этой заразы, которая наживается на крови и жизнях наших мужиков на фронте. И ни один пока ещё не освобожден от занимаемой должности и не уволен из армии.  Правда штатная  соска - Китаева вовремя &quot;ноги сделала&quot;, да  ещё &quot;главбух всея армия&quot; сбежала. Ну,  этой отвечать по любому придется.  Пусть эти упыри теперь объясняют, почему по документам за громадные деньги обычные дрова якобы везли с Кавказа в дальневосточные  округа для отопления гарнизонов. Т.е. с голых гор за 9-10  тысяч километров  якобы везли в самую таежную глушь, где от этих дров пройти трудно.  Как вместо нормальных бронежилетов для войск закупались дерьмовые, а на &quot;скроенные&quot; деньги упыри приобретали себе участки земли в Подмосковье! Вот каких ловких лампасников  Шойгу воспитал!  Один даже в список миллиардеров ФОРБС умудрился попасть! Ещё целый взвод молодых теток в генеральских погонах организовали в МО себе для обслуги. И всё это в воюющей стране, в которую с фронта идёт поток цинковых гробов с погибшими защитниками России, а в госпиталях полно раненых и ставших инвалидами российских мужиков.  Блядь, да где же  расстрельные команды для этих упырей-предателей!?  Дай Бог сил, мужества и возможностей Бастрыкину и главному прокурору хоть немного проредить это сволочное гнездо казнокрадов и врагов народа!
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13 час.

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