В Петербурге задержали трио, воровавшее деньги с карт россиян по «бэушным» номерам Жертва обмана забыл «отвязать» от личного кабинета архивный телефонный номер и «взял» в банке кредит.
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В Петербурге задержали трио, воровавшее деньги с карт россиян по «бэушным» номерам Жертва обмана забыл «отвязать» от личного кабинета архивный телефонный номер и «взял» в банке кредит.