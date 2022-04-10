Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Кузьмина
    Называть Казахстан "дружественным" сегодня не вполне справедливо.Глава Федерации с...
  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...

Чемпионат мира по керлингу. Канада встретится со Швецией в финале, США против Италии в матче за бронзу

В ночь с 10 на 11 апреля в Лас-Вегасе пройдет финал мужского чемпионата мира по керлингу. Канада встретится со Швецией, США сыграют с Италией в матче за бронзу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх