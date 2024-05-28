ГИЧС и Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям начинают сотрудничество

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел и Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям инициируют долгосрочное двустороннее сотрудничество с целью повышения устойчивости к стихийным бедствиям, сообщает Noi.