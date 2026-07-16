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Регионы России

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Россия инициирует спор в ВТО о споре с ЕС по углеродному регулированию

Россия инициирует спор в ВТО о споре с ЕС по углеродному регулированию

Россия обратилась в Всемирную торговую организацию (ВТО) с запросом об учреждении третейской группы для разрешения спора с Европейским союзом (ЕС) в отношении Пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) ЕС.

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