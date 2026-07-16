Россия инициирует спор в ВТО о споре с ЕС по углеродному регулированию

Россия обратилась в Всемирную торговую организацию (ВТО) с запросом об учреждении третейской группы для разрешения спора с Европейским союзом (ЕС) в отношении Пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии