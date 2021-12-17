Происшествия

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В Омске перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в мошенничестве при выполнении контракта

Следователем следственной части СУ УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, в результате которого похищена часть денежных средств, направленных на ремонт самоходной артиллерийской установки.

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