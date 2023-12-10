Виктория Дайнеко рассказала, как познакомил дочь с любовником

Певица Виктория Дайнеко призналась, как отреагировала ее дочь. В 2015 году отгремела свадьба Виктории Дайнеко и барабанщика Дмитрий Клеймана, но брак просуществовал недолго, а уже через два года распался.
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