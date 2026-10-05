Уважаемый учитель танцев, Ольга Владимировна! 💝💝💝 Поздравляем Вас с вашим профессиональным праздником! Ваш труд и терпение помогают нам раскрыть нашу творческую натуру, обрести уверенность в движениях и наслаждаться искусством танца.