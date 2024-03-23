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  • Николай Данилов
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Прилепин о теракте в Москве: «Главный интересант с огромными деньгами очевиден»

Прилепин о теракте в Москве: «Главный интересант с огромными деньгами очевиден»

Вся страна обсуждает чудовищный теракт, произошедший вечером 22 марта в московском Crocus City Hall. Своим мнением о произошедшем поделился известный писатель Захар Прилепин:«Касательно разнообразных версий, в том числе с ИГИЛ*, которые сейчас клубятся вокруг.

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