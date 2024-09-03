В кинотеатре "Родина" специалисты Новоаннинского Культурно-досугового комплекса провели тематический час: "Мир без террора", посвящённый 20 годовщине теракта в школе №1 г.
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В кинотеатре "Родина" специалисты Новоаннинского Культурно-досугового комплекса провели тематический час: "Мир без террора", посвящённый 20 годовщине теракта в школе №1 г.