Военное обозрение

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Министр обороны Германии отверг критику Зеленского по поводу условий вступления Украины в НАТО

Министр обороны Германии отверг критику Зеленского по поводу условий вступления Украины в НАТО

На проходящем второй день в Вильнюсе саммите НАТО, как и ожидалось, Украину не только не пригласили для вступления в альянс, но даже не обозначили каких-либо примерных сроков, когда такое может произойти.

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