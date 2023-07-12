Министр обороны Германии отверг критику Зеленского по поводу условий вступления Украины в НАТО

На проходящем второй день в Вильнюсе саммите НАТО, как и ожидалось, Украину не только не пригласили для вступления в альянс, но даже не обозначили каких-либо примерных сроков, когда такое может произойти.
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