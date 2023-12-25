Каждый день человек, не осознавая, употребляет огромное количество сахара. Это становится привычным и даже незаметным, но вредным тем не менее.
Парень месяц жил полностью без сахара: через 30 дней он рассказал о своих изменениях
Комментарии
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А
Алексей
Херня!!!Я сахар ваще не ем лет 10,жив ,здоров,чего и всем желаю.
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13 час.
Владимир
Сахар нужен для мозговой деятельности, в нём много энергии. Недостаток глюкозы сказывается не лучшим образом.
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10 час.
Alex Nемо
Вы путаете сахар с глюкозой. Сахар как таковой организму нужен лишь как еще один ресурс для переработки в глюкозу. А в основном глюкоза поступает в организм с фруктами, овощами, мёдом. Фрукты, овощи, мёд содержат фруктозу, которая гораздо легче, чем сахар, перерабатывается организмом в глюкозу. Плюс не возникают многие побочные явления способствующие развитию диабета. Я например сахар, в том виде как его понимает большинство людей, последний раз употреблял лет 20 тому назад. Никаких концентрированных соков, напитков и т.д. Соки делаю сам, если хочется сладкого, то всегда в доме есть мёд. Если по рецепту требуется добавить в какое-то блюдо сахар - заменяю его на мёд. Как правило получается даже вкуснее чем в оригинале.
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7 час.
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