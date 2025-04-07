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Губернатор Орловской области решил усовершенствовать народную мудрость

Губернатор Орловской области решил усовершенствовать народную мудрость

В русском языке есть древняя поговорка: «Не пойман — не вор!» Губернатор Орловской области — коммунист Андрей Клычков с пионерским энтузиазмом и зюгановской решительностью решил усовершенствовать народную мудрость.

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