Губернатор Орловской области решил усовершенствовать народную мудрость

В русском языке есть древняя поговорка: «Не пойман — не вор!» Губернатор Орловской области — коммунист Андрей Клычков с пионерским энтузиазмом и зюгановской решительностью решил усовершенствовать народную мудрость.
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