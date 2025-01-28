Ректор АлтГУ рассказал, когда в Барнауле построят новый корпус и кампус мирового уровня

Работы по созданию проектно-сметной документации растянулись на несколько лет Проектно-сметная документация нового здания учебного корпуса АлтГУ пройдет экспертизу в 2025 году, после чего руководство вуза будет просить федеральное Минобрнауки выделить средства на его строительство.