Ректор АлтГУ рассказал, когда в Барнауле построят новый корпус и кампус мирового уровня

Работы по созданию проектно-сметной документации растянулись на несколько лет Проектно-сметная документация нового здания учебного корпуса АлтГУ пройдет экспертизу в 2025 году, после чего руководство вуза будет просить федеральное Минобрнауки выделить средства на его строительство.
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