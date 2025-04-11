Военным в России могут разрешить получать страховые выплаты по копии заявления

Российским военнослужащим могут разрешить получать страховые выплаты по копиям поданных документов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства, разработанного Минобороны России.
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