Рождественское чудо в Крыму

Рождественского чуда вам.В телеграме пишут, что в Крыму, в Судаке, во время ремонтных работ в храме Покрова Пресвятой Богородицы обнаружили икону Божией матери, которую православные верующие спрятали в стене, чтобы в годы гонений на Церковь спасти от уничтожения советской властью.
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