С 6 июля стоимость проезда на автобусе в Воткинске вырастет до 35 рублей

С 6 июля стоимость одной поездки на общественном транспорте в Воткинске увеличится до 35 рублей. Такое решение было принято в связи с ростом цен на топливо и запчасти, а также необходимостью индексации зарплат сотрудников автотранспортных предприятий.
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