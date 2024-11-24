Никакой химии: названы садовые растения, которые отпугнут мышей

anna_n8mailru Надежда Антошкина

Ну и совет от "умного огородника..." Хи-хи-хи. Мыши в первую очередь зимой съедают луковицы нарциссов. Раньше, что бы сохранить нарциссы мы высаживали вокруг них тюльпаны. Сейчас этим огородники не занимаются. Ну и посмотрите у кого сейчас на участках нарциссы растут?