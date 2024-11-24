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Всё о женщинах

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Никакой химии: названы садовые растения, которые отпугнут мышей

Никакой химии: названы садовые растения, которые отпугнут мышей

Грызуны доставляют немало хлопот огородникам. Существуют разные средства, которые помогают избавиться от хвостатых вредителей — от мышеловок до химических препаратов.

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Комментарии
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anna_n8mailru Надежда Антошкина
Ну и совет от &quot;умного огородника...&quot; Хи-хи-хи. Мыши в первую очередь зимой съедают луковицы нарциссов. Раньше, что бы сохранить нарциссы мы высаживали вокруг них тюльпаны. Сейчас этим огородники не занимаются. Ну и посмотрите у кого сейчас на участках нарциссы растут?
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11 час.
людмила макарова
Странно,мама всегда вокруг тюльпанов сажала нарциссы и я  так делаю и мыши их не трогают. И до сих пор все цветы  растут
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3 мин.

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