Грызуны доставляют немало хлопот огородникам. Существуют разные средства, которые помогают избавиться от хвостатых вредителей — от мышеловок до химических препаратов.
Никакой химии: названы садовые растения, которые отпугнут мышей
Комментарии
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anna_n8mailru Надежда Антошкина
Ну и совет от "умного огородника..." Хи-хи-хи. Мыши в первую очередь зимой съедают луковицы нарциссов. Раньше, что бы сохранить нарциссы мы высаживали вокруг них тюльпаны. Сейчас этим огородники не занимаются. Ну и посмотрите у кого сейчас на участках нарциссы растут?
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11 час.
людмила макарова
Странно,мама всегда вокруг тюльпанов сажала нарциссы и я так делаю и мыши их не трогают. И до сих пор все цветы растут
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3 мин.
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