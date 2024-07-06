Депутат из Ангарска Денис Ягодзинский: как быть полезным для общества в зоне СВО и в мирное время

Что является главными ценностями для мужчины, покинувшего родной дом для участия в специальной военной операции? Как можно не словом, а делом, помогать простым людям в мирных условиях, будучи представителем власти? Об этом в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» рассказал Денис Ягодзинский, депутат Законодательного Собрания Иркутской области, участник СВО.
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