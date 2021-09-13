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Алла Пугачева невольно вмешалась в конфликт Ксении Собчак и Насти Ивлеевой

Алла Пугачева невольно вмешалась в конфликт Ксении Собчак и Насти Ивлеевой

Минувшая неделя ознаменовалась легким скандалом на ютуб-шоу, где одна блондинка выступила интервьюером, а другая – гостьей Настя Ивлеева была в гостях у Ксении Собчак.

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