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На улице Матросова освободили площадку для строительства жилья по реновации

На улице Матросова освободили площадку для строительства жилья по реновации

В районе Солнцево на западе Москвы освобождена площадка для строительства жилья в рамках программы реновации, включая необходимую инфраструктуру, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

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