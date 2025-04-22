На улице Матросова освободили площадку для строительства жилья по реновации

В районе Солнцево на западе Москвы освобождена площадка для строительства жилья в рамках программы реновации, включая необходимую инфраструктуру, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.