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Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент Румынии

Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент Румынии

Одна из правящих в Румынии набирает 23% голосов, это данные ЦИК после обработки 99% протоколов. При этом на прошедших неделю назад выборах президента кандидат СДП и премьер Марчел Чолаку стал третьим, во втором туре голосования он не будет участвоватьНа парламентских выборах в Румынии побеждает правящая Социал-демократическая партия.

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