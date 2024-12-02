Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент Румынии

Одна из правящих в Румынии набирает 23% голосов, это данные ЦИК после обработки 99% протоколов. При этом на прошедших неделю назад выборах президента кандидат СДП и премьер Марчел Чолаку стал третьим, во втором туре голосования он не будет участвоватьНа парламентских выборах в Румынии побеждает правящая Социал-демократическая партия.