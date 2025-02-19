В тени рубки на «Да Луж»: «Бавария» дожала «Селтик» лишь на 94-й минуте, «Милан» и «Аталанта» вылетели из Лиги чемпионов

«Милан» и Аталанта» не сумели преодолеть барьер первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. Россонери уже на 38-й секунде поразили ворота «Фейеноорда», но в начале второго тайма остались в меньшинстве, а потом позволили Хулиану Каррансе забить решающий мяч.