В тени рубки на «Да Луж»: «Бавария» дожала «Селтик» лишь на 94-й минуте, «Милан» и «Аталанта» вылетели из Лиги чемпионов

«Милан» и Аталанта» не сумели преодолеть барьер первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. Россонери уже на 38-й секунде поразили ворота «Фейеноорда», но в начале второго тайма остались в меньшинстве, а потом позволили Хулиану Каррансе забить решающий мяч.
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