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На Кубе закрыли клуб, где в конкурсе Хэллоуин-костюмов победила нацистская форма

На Кубе закрыли клуб, где в конкурсе Хэллоуин-костюмов победила нацистская форма

В Гаване временно закрыли культурный центр Maxim Rock. Заведение не будет работать на время расследования вечеринки в честь Хэллоуина, на которой победу в конкурсе костюмов одержал переодетый в члена воинских формирований нацистской Германии участник.

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