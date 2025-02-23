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Военное обозрение

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Корабль из Малдона

Корабль из Малдона

В рассеченном надвое щите в левом лазурном поле три золотых идущих льва, а на правой половине на волнах моря корабль черного цвета с одной мачтой, увенчанной золотой геральдической лилией и вымпелом алого цвета.

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