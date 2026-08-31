«Внимание, пешеход!»: в Кимрах автоинспекторы провели профилактическую акцию

«Внимание, пешеход!»: в Кимрах автоинспекторы напомнили о правилах безопасности на дорогах. В Кимрах на центральных улицах города прошла профилактическая акция «Внимание, пешеход!» при участии врио начальника отделения Госавтоинспекции.