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АЛУФЬЕВО

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Жителей района старше 55 лет ждут в психологическом клубе «Познание»

В эту субботу 5 сентября вернется с каникул психологический клуб «Познание» в ФОК «Баланс». Сюда приглашают жителей в возрасте — 55+, у которых возникли жизненные проблемы.

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